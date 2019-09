Berlin (ots) - Die Herausforderungen, Chancen und Risiken der globalen Reinigungsindustrie stehen am 25. und 26. September im Mittelpunkt des CMS World Summit 2019. Zum Leitthema "Inject Innovation" führt der zweitägige Kongress am 25. und 26. September 2019 die weltweiten Entscheidungsträger und Ideengeber der Reinigungsbranche in Berlin zusammen. Getragen wird die Konferenz von den entscheidenden europäischen Branchenverbänden European Cleaning and Facility Services Industry (EFCI), European Engineering Industries Association (EUnited) sowie International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (A.I.S.E.). Der hochrangige Informationsaustausch bringt die Herausforderungen der Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Reinigungsindustrie auf den Punkt und reflektiert über treibende Themen wie Circular Economy oder Künstliche Intelligenz. Der CMS World Summit 2019 findet im Rahmen der Internationalen Reinigungsfachmesse CMS Berlin 2019 - Cleaning.Management.Services. (24.-27.9.) in Halle 6.3 auf dem Berliner Messegelände statt. Das Ticket kostet 600 Euro inklusive Besuch der CMS Berlin 2019. Registrierung unter www.cms-berlin.de/summit.



