Unterföhring (ots) - Mädchen, Models, München! Die Dreharbeiten zur 15. Staffel der ProSieben Erfolgs-Show "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" starten in diesem Jahr in der bayrischen Metropole. Bei einem offenen Casting im Olympiapark sucht Heidi Klum nach den schönsten Mädchen, die mit ihr auf die große GNTM-Reise gehen. Wer wird Heidis 15. Siegerin in 2020?



Für die neue GNTM-Staffel lädt Heidi Klum Star-Fotografen, Designer und internationale Top-Models ein, die ihr bei der Entscheidung zur Seite stehen.



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" startet im Frühjahr 2020 auf ProSieben.



