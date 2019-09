Insgesamt 27 Maßnahmen empfehlen die Experten unter Leitung des Fraunhofer ISE für den schnellen Ausbau der Photovoltaik in der Hauptstadt. Bis 2050 sollen 4,4 Gigawatt Photovoltaik-Leistung in Berlin installiert sein, um 25 Prozent des Strombedarfs zu decken. Nun geht darum, ein Konzept für die Umsetzung zu erarbeiten, das der Senat im Herbst beschließen soll.Zehn Monate lang haben 26 Experten unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solar Energiesysteme ISE an der Entwicklung des "Masterplan Solarcity" für Berlin gearbeitet. In der vergangenen Woche ist er der zuständigen Wirtschafts- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...