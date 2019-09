Köln (ots) - Model und Spielerfrau, Bloggerin und junge Mutter: Am 8. September wirft Cathy Hummels ihre vielen Rollen zwischenzeitlich über Bord, um mit Haut und Haar ins bestbesetzte und coolste deutsche Musikfestival einzutauchen. Beim 'Lollapalooza' in Berlin will sie einen Tag Spaß haben und sich unter die Festivalbesucher mischen. Wir begleiten die schöne Influencerin bei ihrem Corso übers Festivalgelände und sind ganz nah dran, wenn sie Fans trifft und selber zum Fan wird - mal Kicker spielen und mal Style-Expertin, die beiläufig Tipps verrät. So dürfen wir hautnah miterleben, wie Cathy diesen besonderen Tag in der Hauptstadt zum privaten Aufladen nutzt und erfahren dabei alle Neuigkeiten über ihren Umzug, die Herausforderung als Mutter, die Fernbeziehung mit Mats und über ihre weiteren beruflichen Pläne.



Pressekontakt:



hellofootage.com

0221 - 93 54 99 0

info@hellofootage.com



Original-Content von: hellofootage.com, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134318/4369926