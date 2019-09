München (ots) - Herzlichen Glückwunsch Olli!!!



Ganz TELE 5 jubelt mit seinem Freund aus Peine - the one and only Oliver Kalkofe.



Denn heute wurde bekannt gegeben, dass "Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2018 - der Jahresrückblick" mit von der Partie ist beim Deutschen Comedypreis 2019.



Unser KALKINATOR ist sich noch nie zu schade dafür gewesen, Trillionen Stunden deutsches Trash-TV zu sichten... mit Erfolg! Nominiert ist dieses Glanzstück der deutschen Fernsehgeschichte nun in der Kategorie "Beste Satire-Show", völlig zurecht wie wir finden und drücken fest die Daumen.



Wir freuen uns mit dir und sagen nur noch eines: Du bist der beste Trash-Terminator der Welt!



Dein Team von TELE 5

Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/134318