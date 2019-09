Bonn (ots) - Vom 23. bis 26. September 2019 findet in Fulda die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. An ihr nehmen 69 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung des Vorsitzenden, Kardinal Reinhard Marx, teil.



Ein Jahr nach der Veröffentlichung der Studie "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" (MHG-Studie) stehen im Mittelpunkt der Beratungen die Vorbereitungen des von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossenen Synodalen Weges. In einem Studienhalbtag erörtern die Bischöfe inhaltliche Aspekte des Briefes von Papst Franziskus an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland vom 29. Juni 2019. In diesem Zusammenhang wird erneut über den Stand der Arbeiten von Aufklärung und Aufarbeitung berichtet. Dazu gehören auch Fragen einer Neuordnung der materiellen Anerkennung erlittenen Leids. Weitere Themen sind die politischen Entwicklungen in Deutschland nach den jüngsten Landtagswahlen, die Klimadebatte und die bevorstehende Sonderversammlung der Bischofssynode für die Pan-Amazonas-Region, die im Oktober in Rom stattfindet. Auch auf dieser Vollversammlung wird das Engagement der Kirche für Flüchtlinge ebenfalls eine Rolle spielen.



An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am Montag, 23. September 2019, wird der Apostolische Nuntius, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, teilnehmen. Als Gast anderer Bischofskonferenzen wird u. a. Bischof Didier Berthet (Frankreich/Saint-Dié) anwesend sein.



Heute laden wir Sie herzlich zur Berichterstattung ein. Die Teilnahme an den Pressekonferenzen ist nur mit dem Akkreditierungsausweis möglich! Derzeit sind folgende Pressetermine geplant:



Montag, 23. September 2019:



15.00 Uhr Bildtermin und Pressestatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zum Auftakt der Vollversammlung.



Ort: Auditorium maximum der Theologischen Fakultät



16.15 Uhr Bildtermin im Sitzungssaal zum Auftakt der Vollversammlung.



Ort: Kreuzgang im Priesterseminar



Dienstag, 24. September 2019:



7.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst im Dom zu Fulda, Predigt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx.



13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Evangelisierung und Globalisierung - ein Wort der deutschen Bischöfe" mit



- Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg), Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz,



- Prof. Dr. Margit Eckholt (Universität Osnabrück), Mitglied der vorbereitenden Arbeitsgruppe des Dokumentes,



- Prof. em. P. Dr. Michael Sievernich SJ (Frankfurt - St. Georgen), Mitglied der vorbereitenden Arbeitsgruppe des Dokumentes.



Ort: Auditorium maximum der Theologischen Fakultät



Hintergrund: Anlässlich des von Papst Franziskus ausgerufenen Außerordentlichen Weltmissionsmonats (Oktober 2019) veröffentlichen die deutschen Bischöfe das Wort "Evangelisierung und Globalisierung". Dabei geht es um die zentralen Charakteristika unseres Zeitalters - ökonomische und kulturelle Globalisierung, wachsende Säkularisierung und vermehrter religiöser Pluralismus. Sie werden als Zeichen der Zeit für die Mission der Kirche in Europa und auch in den anderen Weltregionen erläutert. Das Dokument setzt einen neuen Impuls zur Verkündigung des Evangeliums in unserer Zeit.



Mittwoch, 25. September 2019:



7.30 Uhr Gottesdienst im Dom zu Fulda, Predigt von Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln).



13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Aktuelle Fragen zur Amazonassynode und zur Klimadebatte" mit



- Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen), Vorsitzender der Unterkommission für Lateinamerika (insbesondere Adveniat) der Deutschen Bischofskonferenz,



- Weihbischof Rolf Lohmann (Münster), Vorsitzender der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz,



- Msgr. Pirmin Spiegel (Aachen), Hauptgeschäftsführer von Misereor und Teilnehmer der Amazonassynode,



- Prof. Dr. Andreas Löschel (Universität Münster), Klimaexperte und Mitautor des Dokumentes Zehn Thesen zum Klimaschutz.



Ort: Auditorium maximum der Theologischen Fakultät



Hintergrund: Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich mehrfach mit den Fragen von Klimawandel und Klimaschutz befasst. In der aktuellen Diskussion bezieht sie Stellung. Die im Oktober in Rom stattfindende Bischofssynode unter dem Thema "Amazonien - neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie" werden diese und weitere, auch pastoraltheologische, Fragen erörtern.



Donnerstag, 26. September 2019:



7.30 Uhr Gottesdienst im Dom zu Fulda - Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, Predigt von Erzbischof Dr. Stefan Heße (Hamburg).



14.00 Uhr Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und dem Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Pater Dr. Hans Langendörfer SJ.



Ort: Auditorium maximum der Theologischen Fakultät



18.00 Uhr Schlussvesper mit Bonifatiussegen im Dom zu Fulda, Predigt von Bischof Dr. Stefan Oster SDB (Passau).



