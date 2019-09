Die jüngsten Unterstützungsmaßnahme der chinesischen Notenbank zur Stabilisierung der vom Handelsstreit mit den USA gebeutelten Konjunktur, dürfte den US-Börsen am Montag kaum noch Auftrieb verleihen. Die Futures auf die US-Indizes deuten dennoch auf eine gut behauptete Eröffnung hin. Schon zum Vorwochenausklang hatte die wall Street darauf allenfalls moderat reagiert, zumal der Fokus da stärker auf dem US-Arbeitsmarktbericht gelegen hatte.

Gleichwohl reagierte die Börse in Schanghai am Montag mit etwas kräftigeren Kursgewinnen auf die Senkung der Mindestreserveanforderungen in China. Chinas Zentralbank schleust damit umgerechnet rund 126 Milliarden Dollar in das Finanzsystem. Geld, das der Kreditvergabe dienen soll. Wie sehr China die Rückendeckung durch die Geldpolitik nötig hat, zeigen schwache Export- und Importdaten, die die Markterwartungen verfehlt haben.

Die US-Anleger dürften aber mehr auf ihre eigene Notenbank setzen. Und von der kamen zuletzt gemischte Signale. So sprach Fed-Chef Jerome Powell von einer grundsätzlich optimistischen Sichtweise in Bezug auf Wachstums- und Inflationsausblick. Zugleich ließ er aber die bei über 90 Prozent liegende Erwartung an eine Zinssenkung im September am Köcheln, indem er auch sagte: "Wir sind bereit, alles Notwendige zu tun, um das Wachstum aufrecht zu erhalten." Dazu passend waren die Arbeitsmarktdaten für August etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Daneben erwarten die meisten Marktteilnehmer, dass zuvor bereits am Donnerstag die EZB mit Lockerungsmaßahmen auf die zuletzt vielfach mauen Konjunktursignale aus der Eurozone reagieren wird.

