Die Anzahl der weiblichen Vorstandsmitglieder in Österreichs börsennotierten Unternehmen (Stichtag 31. Juli 2019) ist laut einer Erhebung von EY im Vergleich zum Anfang des Jahres (Stichtag 1. Jänner) von 13 auf 15 gestiegen. In den im WBI notierten Unternehmen stehen 15 weibliche Vorstandsmitglieder 190 männlichen gegenüber. Nach wie vor ist in 50 von 62 börsennotierten Unternehmen keine Frau im Vorstand vertreten. Drei der Frauen in Vorstandsetagen leiten das Unternehmen als CEO: Herta Stockbauer bei der BKS Bank, Karin Trimmel beim Kräuterlikörhersteller Gurktaler und Elisabeth Stadler bei der Vienna Insurance Group.

