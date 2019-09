Am Wochenende haben wieder ein Börse Social Magazine in die Druckerei geschickt. Die anstehende NR-Wahl in Österreich wäre eigentlich ein Thema gewesen. Wir hatten auch überlegt, ein Special zu machen, das aber wieder verworfen. Es ist im Grunde ja unmöglich, politisch werthaltige Sager positiver Natur zum Aktienmarkt zu bekommen. Mit negativen Sagern könnte man so einen 100-Seiter wie http://www.boerse-social.com/magazine hingegen easy füllen. Und so es ja eigentlich bizarrerweise erfreulich, dass das Thema im Wahlkampf lange aussen vor war, bis dann Peter Pilz die Performance der Pensionskassen 2018 (als die Börsen nach unten gingen) zu seinem Hauptprogramm machte und die ihm gegebenen Sendezeiten fast ausschliesslich der Anprangerung dieser ...

