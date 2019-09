Themen heute:

Kulinarisches Highlight auf Long Island: Die besten Austern an der Ostküste der USA

Der wilde atlantische Ozean und die malerischen Buchten, Flüsse und Seen, die zahlreichen Häfen und Fischereien - Long Islands maritime Seite bietet eine Reihe von Bade-, Boot- und Angelaktivitäten. Vor allem aber begeistert sie Besucher mit einer vorzüglichen Kulinarik.

Speziell Meeresfrüchte und ganz besonders Austern gelten auf Long Island das ganze Jahr hindurch als delikater Höhepunkt. Jedes Jahr kommen 200.000 Besucher auf der Insel zum Oyster Festival zusammen, um die lokale Delikatesse zu zelebrieren. Auch dieses Jahr wird die Auster im Oktober gefeiert!

Der Reisetipp:

Long Islands reiches maritimes Erbe reicht mehr als 400 Jahre zurück, als die umliegenden Gewässer des heutigen New Yorks mit 350 Quadratkilometer großen Austernriffen fast die Hälfte des weltweiten Austernaufkommens ausmachten. So lieferten die Gewässer rund um die Insel einst einen erheblichen Teil der weltweiten Bestände an Venus- und Jakobsmuscheln, sowie Austern. In den 1970er Jahren war die Great South Bay Long Islands das muschelreichste Gewässer der Welt. Und auch noch heute gibt es hier eine große Auswahl von Venus- und Schneckenmuscheln über Mies- und Jakobsmuscheln bis zu den beliebten Austern.

Long Island beheimatet zudem die bedeutendste unter den zahlreichen Austern der USA, die Blue Point-Auster. Sie hat ihren historischen Ursprung in der Great South Bay im südlichen Küstenstreifen um Blue Point und verdankt diesem Gebiet auch ihren Namen. Heutzutage wird der Name für deliziöse Austern auch aus anderen Buchten der nördlichen Ostküste wie New Jersey oder Virginia übergreifend verwendet. Allerdings spielt das Herkunftsgewässer beim Geschmack der Muschel eine wesentliche Rolle, wodurch sie nirgendwo so speziell schmeckt wie original auf Long Island.

Ein Fest für die Auster

Aber damit nicht genug: Die Auster ist auf Long Island so beliebt, dass ihr sogar ein eigenes Fest gewidmet ist, das Oyster Festival, das passenderweise jedes Jahr an der Uferpromenade des Ortes Oyster Bay stattfindet. Mit 200.000 Besuchern ist es das größte Hafenfestival an der Ostküste, das in diesem Jahr vom 19. bis 20. Oktober zum 36. Mal gefeiert wird. Besucher dürfen sich auf Austern in unterschiedlichster Zubereitung freuen - ob roh in einer halben Schale, gebraten oder im Eintopf.

