Im Bereich von 11.960 Punkten befindet sich noch ein offenes Gap, welches bei einem Rücklauf wieder angelaufen und geschlossen werden sollte. So lange dieses Gap nicht geschlossen ist, dürfte ein nachhaltiger weiterer Anstieg schwierig werden.

Am Donnerstag, den 12.09., steht zudem der Leitzinsentscheid er europäischen Notenbank EZB mit Pressekonferenz an. In Folge könnten die Kurse im DAX noch einmal durcheinander gewirbelt werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 12.230 Punkten.

Indikatoren long.

Anlaufmarken nach unten bei 12.200, 12.050, 12.000, 11.860 und 11.630 Punkten, nach oben bei 12.250, 12.300 und 12.460 Punkten.

Gap um 11.960 Punkte offen.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August bis Ende November.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unter 12.220 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...