Öffi-Verkehr. Am 6.9.19 präsentierten die Präsidenten bzw. die Präsidentin der Arbeiterkammern Wien, Niederösterreich und Burgenland vor Journalisten die Online-PendlerInnen-Umfrage mit 2.053 Teilnehmern aus allen drei Bundesländern, es gab einige doch interessante Ergebnisse: Die 63 km lange Strecke Wien-Meidling - St. Pölten ist per Bahn in 23 Minuten bewältigbar. Das ist ein Wahnsinnstempo. Überhaupt sind die Pendler mit der Weststrecke sehr zufrieden, der Anteil der Bahnpendler stieg dort von 28 % auf 37 %! Es wurde nicht explizit gesagt, aber das ist so ziemlich die einzige inländische Bahnstrecke, wo es private Konkurrenz gibt. Fazit: Konkurrenz führt zu niedrigeren Preisen, besserem Angebot und grundsätzlich mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...