BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich mit der Bewertung einer Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer zurückgehalten. Eine Sprecherin des Finanzministeriums erinnerte bei einer Pressekonferenz in Berlin auf entsprechende Fragen lediglich an frühere Äußerungen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Ich würde Sie gerne auf das verweisen, was der Minister dazu schon an verschiedenen Stellen gesagt hat", erklärte Ministeriumssprecherin Nadine Kalwey. "Er hat sich schon mehrfach geäußert zu dem Thema."

Die konkrete Position des SPD-Politikers, der wiederholt Sympathie für ein solches Vorhaben gezeigt hatte, wollte die Sprecherin aber nicht wiedergeben. Auch ein Sprecher des für den Bausektor zuständigen Bundesinnenministeriums wollte das konkrete Berliner Vorhaben nicht beurteilen. "Das ist ein Vorschlag, wenn ich da richtig informiert bin. Das muss man sich anschauen", sagte Ministeriumssprecher Stefan Ruwwe-Glösenkamp bei derselben Pressekonferenz in Berlin. "Ich habe das im Moment nicht zu bewerten."

Hingegen begrüßte die Grünen-Bundestagsfraktion, die selbst bereits im Bundestag ein solche Initiative gestartet hatte, das Vorhaben. "Vermieterinnen und Vermieter profitieren im Moment am stärksten von Wertsteigerungen auf dem Immobilienmarkt", sagte ihr Sprecher für Kommunalfinanzen, Stefan Schmidt. Daher sei es nur gerecht, dass die Miete gerade für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sinke. Schmidt betonte, die Grünen-Fraktion habe dazu einen Gesetzentwurf und mehrere Anträge eingebracht. "Die Bundesregierung muss diesen nur zustimmen, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen."

Das Land Berlin hat eine Bundesratsinitiative angekündigt, damit die Grundsteuer künftig nicht mehr von den Vermietern auf ihre Mieter abgewälzt werden kann. Der entsprechende Entwurf für ein "Mieter-Grundsteuer-Entlastungsgesetz" steht nach Angaben der Finanzverwaltung am Dienstag auf der Tagesordnung des Senats. "Ziel der Bundesratsinitiative ist es, mit Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) die Umlagefähigkeit der Grundsteuer abzuschaffen", sagte Sprecher Sebastian Brux. Für vor dem Inkrafttreten des Gesetzes entstandene Mietverhältnisse soll nach den Angaben aber eine Übergangsfrist gelten. Derzeit wird die Grundsteuer meist mit der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt.

Mitarbeit: Petra Sorge

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2019 08:08 ET (12:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.