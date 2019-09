Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Vas Narasimhan wolle weiter in das Kerngeschäft der Schweizer investieren, die Dividende steigern und ergänzende Zukäufe tätigen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 17:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-09-09/14:40

ISIN: CH0012005267