Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lloyds angesichts einer Pressemitteilung zum Thema Zahlungsausfallversicherungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Pence belassen. Von deutlich anziehenden Versicherungsfällen hätten zuvor schon die Royal Bank of Scotland und CYBG berichtet, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Montag vorliegenden Studie. Zusätzliche Prämienbelastungen dürften sich im nächsten Jahr negativ auf die Kapitalrückflüsse an die Aktionäre auswirken./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 07:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-09-09/14:52

ISIN: GB0008706128