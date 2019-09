Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vinci nach einer Roadshow auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Management habe zum Konzessionsgeschäft gemischte Signale gesendet, und sich vorsichtig optimistisch für den Contracting-Bereich mit Lösungen für den Verkehrs- und Kommunalbau gezeigt, schrieb Analyst Nicolas Mora in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Franzosen nun offen für eine größere Beteiligung der Aktionäre./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-09-09/14:53

ISIN: FR0000125486