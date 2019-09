Baumot Group informiert über den aktuellen Stand in Sachen Pkw-Hardwarenachrüstung in Deutschland DGAP-News: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Kapitalerhöhung Baumot Group informiert über den aktuellen Stand in Sachen Pkw-Hardwarenachrüstung in Deutschland 09.09.2019 / 15:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baumot Group informiert über den aktuellen Stand in Sachen Pkw-Hardwarenachrüstung in Deutschland - Umweltministerium NRW wirbt für die Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen - Über Einzelverfahren auch Nachrüstung für Halter außerhalb der betroffenen Städte gegebenenfalls möglich - Baumot beantragt umgehend die Zulassung für Fahrzeuge aus dem Hause Daimler und beschließt Kapitalerhöhung Königswinter, 9. September 2019 - Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) informiert, dass laut einer heutigen Pressemitteilung des Umweltministeriums Nordrhein-Westfalen (NRW) die Umweltministerin des Landes Ursula Heinen-Esser die Besitzer von Diesel-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ermutigt, von den neuen Möglichkeiten zur Hardware-Nachrüstung ihrer Fahrzeuge Gebrauch zu machen. Wenn die Umrüstungen jetzt konsequent von Pkw- und Nutzfahrzeugbesitzern nachgefragt werden, trage dies rasch zur Verbesserung der Luftqualität bei, helfe Wertverluste zu vermeiden und sichere den Gesundheitsschutz. Die beiden großen Hersteller Volkswagen und Daimler fördern die Nachrüstung privater Pkw in sehr großzügigem Rahmen. So können nicht nur Halter in Städten mit Fahrverboten, sondern ganz allgemein Pendler im Umkreis von 100km rund um sogenannte Intensivstädte die Förderung von bis zu 3.000 Euro unkompliziert auf der Webseite der Hersteller beantragen. Und auch Pkw-Halter außerhalb dieser Regionen können sich inzwischen berechtigte Hoffnung machen, bald von der Förderung zu profitieren: Zusätzlich zu den großräumigen Förderregionen werden nach Meinung einer VW-klageführenden Anwaltskanzlei Hardwarenachrüstungen im gerichtlichen Einzelverfahren, unabhängig des Wohnortes des Halters, möglich. Für 430.000 Dieselkläger der VW-Musterfeststellungsklage ist dies ein Weg alternativ zur Musterfeststellungsklage im Einzelverfahren ihr Fahrzeug kostenneutral mit einer Hardwarenachrüstung auszustatten und die Fahrzeuge ohne Einschränkungen und Wertverlust weiter zu betreiben. Neben der für über 60 Fahrzeugmodelle aus dem Volkswagenkonzern vorliegenden Allgemeinen Betriebserlaubnis wird Baumot in den kommenden Tagen außerdem noch die entsprechende Genehmigung des Kraftfahrtbundesamtes für verschiedene Mercedes-Modelle beantragen. Ein entsprechender Test beim TÜV läuft bereits. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der Baumot Group AG heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts durchzuführen. Mit dem dadurch zusätzlich gewonnen finanziellen Spielraum sollen sowohl die Markteinführung der Pkw-Systeme weiter beschleunigt werden, als auch die im Nutzfahrzeuggeschäft bestehende gute Auftragslage noch schneller umgesetzt werden. Über die Baumot Group AG: Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66 E-Mail: krause@cometis.de Nadine Lange Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21-23 D-53639 Königswinter T +49(0)2244 91 80 57 F +49(0)2244 91 83 819 E nadine.lange@twintec.de 09.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@baumot.de Internet: ir.baumot.de ISIN: DE000A2G8Y89 WKN: A2G8Y8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 870743 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 870743 09.09.2019 ISIN DE000A2G8Y89 AXC0202 2019-09-09/15:26