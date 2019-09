Ein Rückblick auf die (Equity Forum) Herbstkonferenz 2019 von Thomas Mühlberger

Ein knappes Dutzend Anleiheemittenten präsentierten sich Anfang September in Frankfurt institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland. Das rege Interesse unterstreicht die wachsende Bedeutung des Segments am Kapitalmarkt und das Bedürfnis der Anleger an regelmäßigen Informationen. Wir haben die wichtigsten Aussagen für Sie zusammengefasst.

60 Unternehmen, 500 Teilnehmer und über 600 1-on-1s, so die erfreuliche Bilanz der zweitägigen Herbstkonferenz Anfang September in Frankfurt. Auf Initiative von BankM waren 2019 erstmals auch Anleiheemittenten vertreten. Mit Erfolg: Zahlreiche Investoren nutzten die - im Bondbereich immer noch rare - Gelegenheit auf ein Update zur Geschäftsentwicklung und den Austausch mit dem Management. Besonders im aktuell herrschenden unsicheren konjunkturellen Umfeld wirkt transparente und kontinuierliche Kommunikation vertrauensbildend.

Den Anfang machten am Montagmorgen die Metalcorp Group S.A. und die R-Logitech S.A.M., die mit einem ausstehenden Volumen von mehr als 200 Millionen Euro zu den wichtigsten Emittenten am Markt für KMU-Anleihen zählen. Für die beiden zum Konzern der ...

