Mainz (ots) -



Dienstag, 10. September 2019, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Charlotte Potts (5.30 bis 7.00 Uhr);

Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)



von der Leyens Kommissare - Wer bekommt welchen Posten?

Der Haushalt 2020 - Bleibt die schwarze Null?

E-Autos vor dem Durchbruch? - Start der IAA

Streitgespräch zur schwarzen Null - Göring-Eckardt gegen Lindner



Dienstag, 10. September 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Florian Stetter, Schauspieler



Suizid-Prävention - Dr. Christoph Specht im Gespräch

Amazonas-Brände - Reporterin Katrin Eigendorf berichtet

Augeninfarkt - Durchblutungsstörung der Netzhaut



Dienstag, 10. September 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Starkstrom-Elektriker im Einsatz - Arbeiten am "heißen Draht"

Expedition Deutschland: Dortmund - Zwischen Schloss und Yoga

Traumberuf Käsemacher - Leben auf dem Land mit Schafen



Dienstag, 10. September 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Interview mit Iggy Pop - Musiker wirbt für neues Album



Dienstag, 10. September 2019, 21.00 Uhr



Frontal 21

Moderation: Ilka Brecht



Kriminelle aus dem Kaukasus - Brutal, vernetzt und abgeschottet

Brutal, gut vernetzt und abgeschottet: Analysten des

Bundeskriminalamtes (BKA) sehen eine erhebliche Bedrohung, die von

tschetschenischen Tätergruppen ausgeht. Zudem sei ein deutlicher

Rückgang von Einreisen aus dem Nordkaukasus nicht zu erwarten. In

mehreren Fällen versuchten Ermittler, auf eine Ausweisung oder

Abschiebung einzelner Täter hinzuwirken - vergeblich, wie es in einem

BKA-Bericht heißt.



Manche dürfen aufgrund ihrer langen Zeit in Deutschland und aus

familiären Gründen im Land bleiben, andere schütze ein Wirrwarr an

Zuständigkeiten und Regelungen vor der Durchsetzung

"aufenthaltsbeendender Maßnahmen". Das Ergebnis: Im Jahr der Analyse

musste keiner der vom BKA als besonders gefährlich eingestuften

Tschetschenen das Land verlassen.



Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schätzt die Zahl der

Nordkaukasier in Deutschland auf bis zu 50.000, rund 80 Prozent davon

sind Tschetschenen. Die große Mehrzahl lebt offensichtlich

unauffällig im Land. Doch die enge Vernetzung der Volksgruppe im In-

und Ausland wird auch von kriminellen Banden und Terrorverdächtigen

genutzt.



"Frontal 21" über Kriminelle aus dem Kaukasus, die in Deutschland

Angst und Schrecken verbreiten.



Von Prag in den Westen - 30 Jahre Züge in die Freiheit

Am 30. September 1989 rollte der erste Sonderzug der Deutschen

Reichsbahn mit DDR-Bürgern von Prag in den Westen. An Bord Hunderte

von Flüchtlingen, die teilweise wochenlang in der Deutschen Botschaft

in Prag ausgeharrt haben, um ihre Ausreise zu erzwingen. 13 weitere

Sonderzüge folgten, fast 20.000 Menschen gelang auf diesem Weg die

Flucht aus der DDR. Es war der Beginn des Untergangs der Deutschen

Demokratischen Republik.



Wer waren die Menschen, deren Verzweiflung teilweise so groß war,

dass sie den Mut aufbrachten, auf diesem Weg ihre Freiheit zu

erkämpfen? Was waren ihre Beweggründe, ihre Heimat zu verlassen?

Haben sich ihre Hoffnungen und Erwartungen erfüllt, und ist das "neue

Deutschland" heute für sie zur Heimat geworden?



"Frontal 21" hat Flüchtlinge von damals getroffen und ihnen diese

Fragen gestellt. Es ist eine Zeitreise durch ihr Leben - auch

filmisch: Die Dreharbeiten fanden in Originalwaggons der Deutschen

Reichsbahn statt, wie sie im Herbst 1989 zwischen der tschechischen

Hauptstadt Prag und Hof in Bayern gefahren sind.



Kiffen, bis der Arzt kommt - Psychosen durch Cannabis

Kiffen ist vielerorts gesellschaftsfähig und wird vor allem bei

Jugendlichen immer beliebter, obwohl das Rauchen von Cannabis in

Deutschland illegal ist. Als Freizeitdroge dient es häufig der

Entspannung, doch der Konsum kann auch Psychosen auslösen.



Das haben erst vor Kurzem wieder Forscher einer britischen Studie

herausgefunden und einen Zusammenhang zwischen täglichem Konsum von

Cannabis, insbesondere mit hohem THC-Gehalt, und einer erhöhten

Anfälligkeit für Psychosen festgestellt. Psychosen sind schwere,

psychische Erkrankungen, bei denen Betroffene zeitweilig den Bezug

zur Realität verlieren und an denen sie oft lange leiden.



Doch die Gefahr, die von der Droge ausgeht, wird häufig unterschätzt

- auch, weil Cannabis in Deutschland als Medikament inzwischen

zugelassen ist und weltweit in immer mehr Ländern legalisiert wird.

Zudem habe sich der THC-Gehalt in den vergangenen Jahren verdoppelt,

warnen Experten. Heute sei ein viel potenteres Gras auf dem Markt als

vor 20, 30 Jahren. Mit der Hippie-Droge der 68er-Bewegung hat das

Cannabis von heute nichts mehr zu tun.



"Frontal 21" hat mit Abhängigen über deren Psychose-Erfahrungen

gesprochen.

Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/28249