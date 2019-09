=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise August 08:00 DE/IAA Pkw, Pressetage (bis 11.9.), Frankfurt *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm *** 10:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Einbringung des Haushaltsgesetzes 2020 und des Finanzplans bis 2023 in den Bundestag, Berlin *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Herbst-PK, Düsseldorf *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +28.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% *** 11:00 DE/Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), PG zur Konjunktur 2019, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 500 Mio EUR *** 12:00 EU/künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen, PK zur Vorstellung der Kommission und Ressortverteilung, Brüssel 14:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme am Netzpolitischen Forum des Verbands der Internetwirtschaft (eco), Berlin 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Festrede anlässlich "70 Jahre Bund der Steuerzahler", Berlin 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte, Cupertino 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - GB/British Airways, Fortsetzung des Piloten-Streiks ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2019 09:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.