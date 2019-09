Weiterstadt (ots) -



- Attraktives Leasing: drei Jahre Laufzeit, 10.000 Kilometer pro

Jahr ab 145 Euro pro Monat(2)

- Elektromotor leistet 61 kW und treibt CITIGOe iV lokal

emissionsfrei an

- Lithium-Ionen-Batterie mit 36,8 kWh ermöglicht praxisnahe

Reichweite von bis zu 260 Kilometer Reichweite

- CITIGOe iV feiert am 20. September Bestellstart SKODA startet im Bereich Elektromobilität durch: Der CITIGOe iV, das erste batterieelektrische Serienfahrzeug in der 124-jährigen SKODA Geschichte, ist in Deutschland als attraktives Leasingangebot ab 145 Euro monatlich erhältlich. Dabei beträgt die vereinbarte Laufleistung 10.000 Kilometer pro Jahr, der Vertrag läuft drei Jahre(2). Der Kaufpreis des CITIGOe iV startet in Deutschland bei 20.950 Euro. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie abzüglich der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 16.570 Euro. Die 36,8 kWh starke Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht eine praxisnahe Reichweite von bis zu 260 Kilometern. Egal ob Kauf oder Leasing: Beim batterieelektrischen CITIGOe iV sparen Kunden dank Umweltbonus bestehend aus staatlicher Förderung und einem Zuschuss von SKODA bis zu 4.380 Euro. Ab dem 20. September ist der elektrische SKODA Kleinstwagen bestellbar.



Für nur 145 Euro monatliche Leasingrate können SKODA Kunden mit dem CITIGOe iV in die Ära der Elektromobilität einsteigen. Der Leasingvertrag läuft drei Jahre und umfasst eine jährliche Kilometerleistung von 10.000 Kilometern(2). Der Kaufpreis startet bei 20.950 Euro. Die Fahrzeugbatterie ist grundsätzlich - sowohl beim Leasing als auch beim Kauf - im Preis enthalten. Mit seinen kompakten Abmessungen und einer Reichweite von bis zu 260 Kilometern (nach WLTP) eignet sich der neue lokal emissionsfreie CITIGOe iV ideal für die Großstadt. Seinen Bestellstart feiert der CITIGOe iV am 20. September.



Umweltbonus: bis zu 4.380 Euro Ersparnis beim batterieelektrischen CITIGOe iV



Sowohl beim Leasing als auch beim Kauf des SKODA CITIGOe iV profitieren Kunden vom Umweltbonus. Für Elektroautos wie den CITIGOe iV zahlt der Staat eine Förderung in Höhe von 2.000 Euro. SKODA beteiligt sich mit weiteren 2.000 Euro netto - was brutto 2.380 Euro entspricht. Der komplette Bonus beträgt also bis zu 4.380 Euro. Den Herstelleranteil der Prämie erlässt SKODA direkt beim Kauf. Die 2.000 Euro Förderung durch den Bund können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.



Bis zu 260 Kilometer praxisnahe Reichweite und Schnellladen auf 80 Prozent Batteriekapazität in einer Stunde



Für Antrieb sorgt im CITIGOe iV ein 61 kW starker Elektromotor. Typisch für Elektroautos steht das maximale Drehmoment in Höhe von 212 Nm sofort zur Verfügung. In 12,3 Sekunden beschleunigt der CITIGOe iV von 0 auf 100 km/h, den Zwischenspurt von 60 auf 100 km/h erledigt er in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h. Die Energiequelle des SKODA CITIGOe iV ist eine 60-Ah-Lithium-Ionen-Batterie mit einem Energiegehalt von 36,8 kWh. Sie ermöglicht eine praxisnahe Reichweite von 260 Kilometern. Ist die Energie aufgebraucht, lässt sich der Akku an einem optionalen 40-kW-Gleichstrom-Schnelllader mittels eines CCS (Combined Charging System) innerhalb von einer Stunde wieder zu 80 Prozent aufladen. An einer Wechselstrom-Wallbox mit 7,2 kW dauert der Ladevorgang auf 80 Prozent 4:15 Stunden, an einer normalen Haussteckdose mit 2,3 kW ist dieses Ladungsniveau nach 12:43 Stunden erreicht.



(1) Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf oder Leasing angeboten.



(2) Markt Deutschland: Ein Angebot der SKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für den CITIGOe iV (Stromverbrauch kombiniert nach NEFZ: 12,8 - 12,9 kWh, CO2-Emissionen kombiniert: 0 g, Energieeffizienzklasse: A+, freiwillige Angaben nach WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 14,5 - 14,8 kWh) beim teilnehmenden SKODA Partner bis zum 31.12.2019. Bonität vorausgesetzt. UVP für einen vorgenannten neuen CITIGOe iV 20.950 Euro. Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis) unter Berücksichtigung des SKODA Umweltbonus sowie weiterer Nachlässe 16.785,17 Euro. Leasing-Sonderzahlung 2.000,00 Euro(3), 36 monatliche Leasing-Raten à 145,00 Euro, Gesamtbetrag Euro 7.220,00. Sollzinssatz (gebunden) p. a. 3,31%, effektiver Jahreszins 3,31%, Laufzeit 36 Monate, jährliche Fahrleistung 10.000 km. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.



(3) Die vereinbarte Sonderzahlung ist in der Höhe der staatlichen Förderung festgelegt. Das bedeutet, dass Sie bei Gewährung der staatlichen Förderung den Betrag der von Ihnen geleisteten Sonderzahlung vom BAFA erhalten. Die staatliche Förderung besteht aus einer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de gewährten Prämie in Höhe von 2.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Die staatliche Förderung endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2020. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.



