Mit der Investition soll die internationale Expansion von MAPAL unter Leitung des derzeitigen Managementteams beschleunigt werden

Providence Strategic Growth ("PSG"), die Tochtergesellschaft für Wachstumsfinanzierung von Providence Equity Partners ("Providence"), gab heute die Investition in MAPAL Software ("MAPAL") bekannt. MAPAL ist Spaniens führender Entwickler und Lieferant von Management- und Business Analytics-Software für Gastronomie und Handel. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

Die Investition von PSG spiegelt das Vertrauen in MAPAL, die konkurrenzfähige Flagship-Software GIRnet und das große Wachstumspotenzial des Unternehmens wider. Das Wachstum von MAPAL ist der Tatsache gedankt, dass das Unternehmen Gastronomen kontinuierlich hochentwickelte und benutzerfreundliche Backoffice- und Business Analytics-Lösungen bietet. Angetrieben durch strategische Übernahmen in wichtigen Geografien in Europa, Lateinamerika und den USA zielt die Wachstumsstrategie von MAPAL darauf ab, die Geschäftsabläufe der Kunden zu straffen und zu optimieren.

Jorge Lurueña, Gründer und CEO von MAPAL, erklärte: "In der Gastronomiebranche genießen wir aufgrund unseres umfassenden Verständnisses der Kundenerfordernisse, der Servicequalität unserer Berater und der Rentabilität, die unsere Kunden mit der Implementierung unserer Softwarelösung GIRnet erzielen, einen ausgezeichneten Ruf. Das gesamte Team von MAPAL freut sich über die Zusammenarbeit mit PSG, einen führenden Investmentpartner mit vielfältigen Erfahrungen in der Softwarebranche und der traditionellen Unterstützung von Unternehmen bei ihrem internationalen Wachstum und ihrer internationalen Entwicklung. Diese Zusammenarbeit läutet ein neues Kapitel ein, während wir unsere Position in der Gastronomiebranche konsolidieren und unseren Kunden Lösungen bieten, mit denen sie das Management der Backoffice-Funktionen automatisieren können."

Edward Hughes, Managing Director von PSG, ergänzte: "Jorge und sein Team haben in nur etwas über 10 Jahren eine außergewöhnliche Plattform geschaffen. Unserer Meinung nach ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um weltweit einen größeren Marktanteil zu erschließen und Technologien der nächsten Generation einzusetzen, um das Geschäft seiner Kunden zu optimieren. Wir freuen uns darüber, MAPAL als Partner in dieser weiteren Wachstumsphase zu begleiten."

Die Gründer von MAPAL und das jetzige Managementteam unter Leitung von Jorge Lurueña zeichnen weiterhin verantwortlich für das Tagesgeschäft des Unternehmens. MAPAL und sein Managementteam wurden von Deloitte Financial Advisory und Baker McKenzie beraten.

Über Providence Strategic Growth Capital Partners LLC

Providence Strategic Growth ("PSG") ist eine Tochtergesellschaft von Providence Equity Partners ("Providence"). PSG wurde 2014 gegründet und konzentriert sich auf Wachstumsbeteiligungen an Software- und technologiefähigen Dienstleistungsunternehmen des unteren Mittelstands. Providence ist ein führender globaler Asset Manager, der als Vorreiter einen branchenorientierten Ansatz für Private-Equity-Investments eingeführt hat. Ziel des Unternehmens ist es, mit einem engagierten Team von Branchenexperten außergewöhnliche Unternehmen von bleibendem Wert aufzubauen. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat Providence in mehr als 180 Unternehmen investiert und ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Medien-, Kommunikations-, Bildungs- und Informationssektoren konzentriert. Providence, mit Sitz in Providence, RI, betreibt zudem Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen zu PSG finden Sie unter www.provequity.com/private-equity/psg. Weitere Informationen zu Providence finden Sie unter www.provequity.com.

Über MAPAL Software

MAPAL wurde 2008 von dem erfahrenen Restaurantbetreiber Jorge Lurueña gegründet, der erkannt hatte, dass Restaurantbetriebe Spezial-Tools für die Automatisierung und Optimierung ihrer Managementprozesse benötigen. Aus der Zusammenarbeit von Branchenexperten, Data Scientists und Softwareentwicklern ist GIRnet entstanden, die Management- und Business Intelligence-Plattform, die heute von führenden Akteuren der Branche genutzt wird und maßgeblich zum Erfolg von MAPAL beiträgt. MAPAL ist stolz auf ein umfassendes Kundenportfolio, zu dem bekannte Marken wie beispielsweise Tagliatella, Burger King, Starbucks, KFC, Taco Bell, Pizza Hut, Grupo Areas oder Five Guys zählen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190909005623/de/

Contacts:

Providence Strategic Growth

Sard Verbinnen Co

Conrad Harrington

Tel.: +44 207 4671 050

Prov-SVC@SARDVERB.com



MAPAL Software

C/ Arte 21 28033 Madrid

+34 917681560

admin@mapalsoftware.com