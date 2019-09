Der saudische Ölkonzern Saudi Aramco steht offenbar erneut kurz vor dem Börsengang. Es könnte die größte Aktienplatzierung aller Zeiten werden.

Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco nimmt einen neuen Anlauf für den größten Börsengang aller Zeiten. Der Gang aufs Parkett solle so bald wie möglich erfolgen, sagte der neue Energieminister Prinz Abdulasis bin Salman, der den Posten erst vor wenigen Tagen übernommen hatte, am Montag. Insidern zufolge sollen die Finanzinstitute, die den Börsengang begleiten, bereits in den kommenden Tagen ausgewählt werden. Gute Chancen auf eine führende Rolle haben die US-Banken JPMorgan und Morgan Stanley sowie die saudi-arabische National Commercial Bank (NCB), wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person zu Reuters sagte. Die Erstnotiz sei noch vor Jahresende geplant. Nach den derzeitigen Überlegungen solle Saudi Aramco zunächst an der heimischen Börse gelistet werden, später dann an einem internationalen Handelsplatz.

Mit ins Boot geholt werden sollen den Insidern zufolge auch die Banken Citi, Goldman Sachs, HSBC und Samba Financial ...

