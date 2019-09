Die Freiburger Wissenschaftler präsentieren auf der EU PVSEC integrierte Photovoltaik-Lösungen. Dabei zeigt sich, die Frage Dach oder Freifläche greift viel zu kurz. Um Nutzungskonflikte und Akzeptanzprobleme zu vermeiden, gibt es vielfältige Auswege: Photovoltaik über landwirtschaftlichen Flächen, in Gebäuden oder Fahrzeugen integriert, an Verkehrswegen oder auf Wasserflächen.500 Gigawatt Photovoltaik braucht Deutschland bis 2050, wenn es die Klimaziele erreichen will. Derzeit ist noch nicht einmal ein Fünftel dieser Menge installiert, dennoch gibt es mancherorts schon Diskussionen, wo und ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...