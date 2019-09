Schwetzingen (ots) - Anmeldungen zum Live-Nachmittag der pro clima Wissenswerkstatt am 22. Oktober 2019 sind ab sofort möglich.



Flachdach, Fensteranschluss und Dachsanierung: Damit diese Konstruktionen einwandfrei funktionieren, ist eine fachgerecht hergestellte Luftdichtung notwendig. Wie bei jedem Bauprojekt liegt hier meist die Tücke im Detail. Daher kontaktieren Planer, Energieberater und Handwerker oft die pro clima Technik-Hotline, um bauphysikalisch auf der sicheren Seite zu sein.



Aufgrund hoher Nachfrage haben die Referenten der pro clima Wissenswerkstatt nun die häufigsten Fragen mit aktuellen und praktischen Lösungen zusammengestellt. Sie werden diese unter dem neuen Format pro clima WISSEN live! am Dienstagnachmittag des 22. Oktober 2019 präsentieren. Die Zuschauer können dabei direkt nachhaken und weitere Fragen stellen. Der Live-Nachmittag ist kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort möglich: https://kaenguru.me/webinare/



Die Schlüssel für gutes Bauen sollten für jeden zugänglich sein



Seit der Gründung der Marke pro clima vor 25 Jahren hat der Hersteller für Luft- und Winddichtungssysteme sein Fachwissen durch verschiedene Medien und Kanäle - u. a. in Handbüchern, Workshops, Internetplattformen - weitergegeben. Denn es geht pro clima nicht nur um den Verkauf von Produkten, sondern um die Veränderung der Baukultur. "Jeder sollte seinen Beitrag zur Verbesserung der Bauqualität leisten. Damit werden Ressourcen geschont, energieeffizient und ohne Bauschäden gebaut. Die Voraussetzung ist für alle Beteiligten Wissen und Weiterbildung", sagt Uwe Bartholomäi, Geschäftsführer der MOLL bauökologische Produkte GmbH, "pro clima vermittelt das kompakte Fachwissen für die sichere Gebäudehülle jetzt live und ortsunabhängig digital im Internet."



Anmeldungen und Kanäle des Live-Nachmittags aus der pro clima Zentrale



Die mit kompakten Fachwissen gefüllten Live-Webinare der pro clima Wissenswerkstatt starten am Dienstag, 22. Oktober 2019 um 13.30 Uhr und dauern bis etwa 17.00 Uhr.



pro clima WISSEN live! können Sie auf verschiedenen Plattformen verfolgen:



pro clima Wissenswerkstatt (Youtube): https://kaenguru.me/webinare/ -

Wer sich hier vorab anmeldet, bekommt die Links zu den

aufgezeichneten Videos zum Nachschauen per E-Mail.

Facebook (pro clima): https://www.facebook.com/proclima

Twitter (pro clima): https://twitter.com/proclimaDE "Bei unseren Webinaren zeigen die Referenten ihre Lösungsansätze an Modellen, zeichnen Ideen auf Flipcharts und antworten direkt auf die Live-Chat-Fragen. So haben die meisten Zuschauer das Gefühl, als wären sie vor Ort in der pro clima Wissenswerkstatt. Wer nicht live dabei sein kann, bekommt später Zugang zu den Aufzeichnungen. Daher lohnt es auf jeden Fall, sich jetzt kostenfrei anzumelden", sagt Cornelia Lässing von der pro clima Wissenswerkstatt.



Anmeldung und weitere Informationen: https://kaenguru.me/webinare



Alle Seminare der pro clima Wissenswerkstatt: https://proclima.de/seminare



Fragen? Fragen! seminare@proclima.de oder 06202/2782-0



Das Programm und die Themen am Dienstag, 22. Oktober 2019



13.30 Uhr

Start 13.45 Uhr

Gut geplant ist halb ausgeführt: Bauschäden vermeiden beim Flachdach

im Holzbau



Flach geneigte Dächer gehören seit jeher zur Baukultur, gelten aber

oft als bauphysikalisch anspruchsvoll. Doch mit dem richtigen Wissen

sind Sie ohne Weiteres in der Lage, sichere und damit dauerhafte

Flachdächer zu realisieren. Dipl.-Ing. Michael Förster ist gelernter Zimmerer und leitet die Anwendungstechnik bei pro clima. Er ist Mitarbeiter in einer Reihe von nationalen und internationalen Normenausschüssen zu Feuchteschutz und Materialnormung.



14.45 Uhr

Dachsanierung in der Praxis: Individuelle Lösungen für Ihre

Bauaufgabe



Gerade in der Sanierung sind oft kreative Lösungen gefragt - denn

kein Dach gleicht dem anderen. Doch welche Sanierungsvariante ist die

Richtige? Worauf müssen Planer, Handwerker und Energieberater

besonders achten? Sichere Lösungen zur Herstellung von Luftdichtheit

und Tauwasserschutz sind gefragt. Erfahren Sie, worauf es in der

Praxis ankommt und wie die Theorie dahinter ausschaut, damit Sie

künftig Ihre Sanierungsaufträge noch souveräner abwickeln. Dipl.-Ing. (FH) Stefan Hückstädt ist Vorstandsmitglied im Fachverband für Luftdichtung im Bauwesen (FLiB e.V), hat Zimmerer gelernt und an der Hochschule Rosenheim diplomiert. Er berät im Team der Anwendungstechnik von pro clima. Praxistrainer Jan Bernhardt ist Zimmerermeister. Er unterstützt die pro clima Technik-Hotline und die Wissenswerkstatt als Praxistrainer.



15.45 Uhr

Fenster sicher anschließen, Schimmel und Bauschäden vermeiden



Der Fensteranschluss ist eine anspruchsvolle Aufgabe, und entspricht

einer eigenständigen Leistung wie beispielsweise der Konstruktion

eines Hauses. Dabei muss die Fensteranschlussfuge auf kleinstem Raum

das Gleiche leisten wie eine 40 Zentimeter dicke Außenwand. Erfahren

Sie, worauf Sie in der Planung achten müssen, und was in der Praxis

wichtig ist, damit der Anschluss dauerhaft funktioniert. Dipl.-Ing. (FH) Christoph Böhringer hat Holztechnik an der FH Rosenheim studiert und ist Anwendungstechniker bei pro clima. Unter anderem hat er sich auf das Thema Fensteranschluss spezialisiert. Praxistrainer Jan Bernhardt ist Zimmerermeister. Er unterstützt die pro clima Technik-Hotline und die Wissenswerkstatt als Praxistrainer.



16.30 Uhr

Fragen & Diskussion mit den Referenten 17.00 Uhr

Ende pro clima ist die Luft-und Winddichtungsmarke der Firma MOLL bauökologische Produkte GmbH. MOLL, ein Unternehmen aus Süddeutschland, hat sich auf die Dichtung der Gebäudehülle spezialisiert. Mit Hauptsitz in Schwetzingen (Baden-Württemberg) entwickelt und produziert die Firma Systeme für Wärmedämmkonstruktionen. Dazu gehören: Luftdichtung innen mit Feuchtemanagement durch feuchtevariable Dampfbremsen, Winddichtung außen mit aktivem Feuchtetransport (Unterspann- und Unterdeckbahnen, Wandschalungsbahnen), Anschlusskleber, Klebebänder und Detaillösungen mit Manschetten. Unter der Marke pro clima ist die Firma seit 25 Jahren in mehr als 35 Ländern weltweit aktiv.



Pressekontakt:



Heide Merkel & Cornelia Lässing

heide.merkel@proclima.de

cornelia.laessing@proclima.de

Tel: 06202/2782-56



Original-Content von: MOLL bauökologische Produkte GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103616/4370463