Eine genaue Antwort auf den Zeitpunkt einer Fortsetzung lässt sich im Prinzip nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Boden um 1.750 US-Dollar steigt jedoch mit jedem Dollar Kursgewinn an, besonderes Augenmerk fällt bei der Amazon-Aktie auf das Niveau von 1.835 US-Dollar. Dieser Bereich stellt nämlich die Triggerlinie für einen erfolgreichen Abschluss des vorliegenden Bodens aus August dieses Jahres dar. Nur so ließe sich im weiteren Verlauf fortgesetztes Kurspotenzial in der Amazon-Aktie freisetzen und als Anleger über entsprechend gehebelt Instrumente erfolgreich nachhandeln. Diese Chance sollten sich Investoren nicht entgehen lassen, möglicherweise startet schon sehr bald eine größere Kursrallye.

