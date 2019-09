Laut der jüngsten Umfrage der Federal Reserve Bank of New York zu den Verbrauchererwartungen ging die Inflationserwartung im August zurück, und die Verbraucher waren weniger optimistisch in Bezug auf die Wirtschaft und ihre finanzielle Situation. "Die einjährigen Inflationserwartungen, die Hauspreisänderungen und die Veränderungen der Preise für medizinische ...

