Inhaber von Aktien der Versorger EON und RWE hatten es in den vergangenen Jahren wirklich nicht leicht. Notierte die Aktie von EON im September 2012 noch bei 19,60 Euro, sehen wir uns aktuell Notierungen um 8,50 Euro gegenüber. Dabei wurden in den Jahren durchaus auch Kurse von unter 6,00 Euro erreicht. Zur aktuellen Situation kann ich Positiveres für die Bullen vermelden. Die Aktie von EON befindet sich seit dem Erreichen von 8,50 Euro am 2. September in einem weiterhin intakten Point&Figure-Kaufsignal. ... (Jörg Mahnert)

