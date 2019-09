Die Aktie des Finanzdienstleisters Wirecard präsentiert sich aktuell megabullish. Und das nach einer Phase, in der die Kurse per Saldo nicht vom Fleck kamen. Endlich besinnt sich der Aktienchart auf die von Wirecard gewohnte Stärke. Konkret: Die Aktie von Wirecard befindet sich seit dem 5. September in einem immer noch intakten Point&Figure-Kaufsignal. Dieses entstand durch Erreichen der 154 Euro. Das erste (horizontal bereits berechenbare) Kursziel lautet auf satte 222 Euro. Bezogen auf die aktuellen ... (Jörg Mahnert)

