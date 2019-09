Straubing (ots) - Die BMW-Zahlen belegen eindrucksvoll das bisherige Scheitern der Mobilitätswende in Deutschland. Jüngste Umfragen zeigen erneut, dass sich eine große Mehrheit der Autofahrer nicht vorstellen kann, auf elektrische Gefährte umzusteigen. So stehen noch viele Hausaufgaben an: Die Forschung muss schnellstmöglich für Alternativen zu den Lithium-Ionen-Batterien, die Industrie für günstigere Preise und die Politik für eine ausreichende Ladeinfrastruktur sorgen. Dann erst könnte man mit mehr Berechtigung ein Licht am Ende des Tunnels für die exportorientierte deutsche Wirtschaft sehen.



