Zürich (awp) - Die Schweizer Börse schliesst am Montag nach einem über weite Strecken freundlichen Verlauf schwächer. Nachdem der Leitindex SMI zunächst auf ein neues Rekordhoch geklettert war, drückten Verkäufe in den als defensiv beurteilten Schwergewichten den Markt in die Minuszone. Ob der Rekordlauf nur vorübergehend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...