Der Leitindex EuroStoxx50 schliesst prozentual unverändert bei 3495 Punkten.Paris - Den europäischen Aktienmärkten ist am Montag nach zwei guten Börsenwochen in Folge die Luft ausgegangen. In London drückten die politischen Chaostage rund um den geplanten Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union zusätzlich auf die Kurse. Der britische Leitindex FTSE 100 fiel nach einem verhaltenen Start um 0,64 Prozent auf 7235,81 Punkte. Nur etwa 50 Tage vor dem...

