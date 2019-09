Lebendiges Treiben in der Baumot-Aktie (WKN: A2G8Y8): Am Montag handelt das Papier auf XETRA in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,48 Euro. Wie die Baumot Group AG heute meldet, führt der Abgasnachbehandler eine Kapitalerhöhung in Höhe von 10% des Grundkapitals durch. Die Zeichnung der neuen Aktien zu 2,10 Euro je Stück ist qualifizierten Anlegern in Deutschland und der Schweiz vorbehalten.

Baumot hatte am 15. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...