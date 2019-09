Die Deutsche Bank befindet sich im Umbruch. Laut Finanzchef von Moltke läuft dieser besser, als vorhergesagt.

Die Deutsche Bank sieht sich bei ihrem Konzernumbau auf Kurs. "Wir sind auf einem guten Weg, unsere Ziele in diesem Jahr beim Bilanzabbau zu erreichen", sagte Finanzchef James von Moltke am Montag bei einer Konferenz von Barclays in New York. Die Beeinträchtigungen im Investmentbanking ...

Den vollständigen Artikel lesen ...