Zu den größten Gewinnern am US-Aktienmarkt zählt heute das Papier des chinesischen Herstellers von Online-Spielen, ChangYou.com (WKN: A0RGFW). Grund hierfür ist ein Übernahmeangebot durch den ebenfalls chinesischen Mediengiganten Sohu.com, dessen Aktien auch an der US-Börse notiert sind. Dabei möchte Sohu.com fünf US-Dollar je Aktie respektive 10 US-Dollar je (an der US-Börse notierten) ADR auf den Tisch legen.

Da ein ADR immer zwei Aktien repräsentiert, ist das Übernahmeangebot über fünf US-Dollar je Aktie äquivalent zu den gebotenen 10 US-Dollar je ADR. Letztlich bewertet ...

