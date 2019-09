Angesichts mehr Schadenersatzforderungen als erwartet erhöht die Bank ihre Rückstellung. Die zusätzlichen Kosten könnten die Ausschüttung an Aktionäre beeinflussen.

Nach Lloyds muss auch die britische Großbank Barclays viel Geld für weitere Schadenersatzzahlungen an über den Tisch gezogene Kreditnehmer zurücklegen. Da bis zum Ablauf der Frist Ende August mehr Forderungen von Kunden eingegangen seien, als erwartet worden war, werde die Rückstellung um 1,2 Milliarden Pfund bis 1,6 Milliarden Pfund (1,3 Milliarden Euro bis 1,8 Milliarden Euro) erhöht. Dies teilte die Bank am Montag nach Börsenschluss in London mit.

Die Belastung werde wahrscheinlich

