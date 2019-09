L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter reiner Engineering-Dienstleistungen, wurde von einem europäischen Autohersteller als strategischer Partner für seinen Elektroantrieb ausgewählt. LTTS wird die funktionelle Qualifizierung der Elektroantriebssteuergeräte obliegen.

Im Rahmen dieses mehrjährigen Vertrags wird LTTS ein Echtzeit-Technologierahmenwerk liefern, um das Steuerungsdesign des Elektroantriebs zu bewerten, was die Konzeptphase, die Produktentwicklung sowie den Praxistest des Fahrzeugs umfasst.

LTTS' Simulation wird die Echtzeit-Reaktion der Steuerung auf die virtuelle Simulation mithilfe von Hardware-in-Loop (HIL), Software-in-Loop (SIL) und Processor-in-Loop (PIL) analysieren. LTTS wird ferner über den gesamten Projektentwicklungslebenszyklus hinweg hauseigene Lösungen zur Qualitätsverbesserung und Einsparung signifikanter Kosten einsetzen.

"LTTS unterstützt globale Automobilunternehmen bei ihrem Übergang zu elektrischen Autos und nachhaltiger Mobilität. Unser Team hat innovative elektrische und Hybridlösungen entwickelt, die den weltweit führenden Erstausrüstern und Tier-1-Herstellern helfen, den Weg in die Zukunft der Mobilität zu ebnen. LTTS' HIL-Fähigkeiten fügen fortschrittliche Funktionen hinzu, die den Gesamtentwicklungszyklus verkürzen, während gleichzeitig die Stabilität und Zuverlässigkeit des Werks gesteigert wird", so Gaurav Gupta, Geschäftsführer für Europa bei L&T Technology Services.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 51 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben über 15.900 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 49 Innovationslabors verteilt sind (Stand: 30. Juni 2019).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

