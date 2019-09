Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat das neue staatliche Nachhaltigkeits-Siegel "Grüner Knopf" für Textilien als "Augenwischerei" kritisiert. "Die miserablen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken werden dadurch kaum besser", sagte Hofreiter der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) zu dem am Montag von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) vorgestellten Siegel, das Unternehmen bei Erfüllung von 46 Kriterien für eine sozial und ökologisch nachhaltige Produktion bekommen sollen. "Wir brauchen stattdessen ein Gesetz, das die Ausbeutung von Mensch und Umwelt in internationalen Lieferketten wirksam verhindert." Freiwillige Maßnahmen reichten nicht aus. "Anstatt sich mit Scheinlösungen zu beschäftigen, sollte Minister Müller endlich wirksame Lösungen voranbringen", sagte Hofreiter.



