Essen (ots) - Der Philosoph und Publizist Wolfram Eilenberger wird neuer Stadtschreiber Ruhr. Das berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). Ihn interessiere im "Laboratorium Ruhrgebiet" vor allem "dieser Prozess der Transformation, der uns ja in allen westlichen Gesellschaften bevorsteht. Da findet eine Operation am offenen Herzen statt", sagte Eilenberger der WAZ.



Der 47-Jährige etablierte als Gründungs-Chefredakteur das "Philosophie-Magazin" und widmet sich als Kolumnist ebenso philosophischen Fragen ("Ethikrat") wie dem Nachdenken über Fußball ("Eilenbergers Kabinenpredigt"). Zudem landete er mit dem philosophiegeschichtlichen Buch "Zeit der Zauberer" über deutsche Philosophen zwischen 1919 und 1929 im vergangenen Jahr einen internationalen Bestseller. Eilenberger, der auch im Besitz eines DFB-Trainerscheins ist, absolviert zurzeit er eine Vortragsreise durch Mittelamerika; sein neues Amt wird er am 1. Oktober antreten. Das einjährige Stipendium wird von der Essener Anneliese-Brost-Stiftung finanziert und organisiert.



