In Frankfurt startet die Internationale Automobilausstellung und der Technologiekonzern Apple stellt neue Geräte vor. Was sonst noch für Anleger wichtig ist.

Der deutsche Aktienmarkt ist mit weiteren Gewinnen in die neue Woche gestartet. Nach einem Plus von von zwei Prozent in der vergangenen Handelswoche legte der Dax am Montag weitere 0,28 Prozent zu und ging bei 12.225 Punkten aus dem Handel. Vorbörslichen Indikatoren zufolge dürfte die Frankfurter Benchmark an diesem Dienstag zunächst unverändert eröffnen.

Hauptgrund für die Gewinne der vergangenen Handelstage war das Brexit-Drama. Das Parlament wurde in Zwangspause geschickt, hat Premierminister Boris Johnson zuvor jedoch dessen Wunsch nach Neuwahlen verweigert. Das macht einen Austritt ohne Abkommen zumindest für diesen Herbst zumindest unwahrscheinlicher.

Turbulent an den Märkten, vor allem am Devisenmarkt, dürfte es allerdings werden, wenn Premierminister Johnson sich nicht an das No-Deal-Brexit-Gesetz halten sollte, das die Queen am Montag unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt hat.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Montag nach einem zunächst freundlichen Auftakt uneinheitlich geschlossen. Vor allem Kursverluste bei schwergewichtigen Hochtechnologiewerten wie Microsoft hätten auf die Stimmung gedrückt, sagten Händler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 26.835 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 8087 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 notierte zuletzt kaum verändert bei 2978 Punkten. Im frühen Handel hatten sich Investoren noch in der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der Notenbank Fed mit US-Aktien eingedeckt.

2 - Handel in Asien

Exportwerte haben der Börse in Japan zu Gewinnen verholfen. Anleger griffen etwa bei Papieren von Toyota und Honda zu, nachdem der Yen zum Dollar an Wert verlor. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Dienstag gegen Mittag 0,2 Prozent fester bei 21.360 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,4 Prozent auf 1557 Zähler.

3 - Deutsche Bahn stellt neue Konzernstrategie vor

In Großstädten Fernzüge im 30-Minuten-Takt, WLAN auch im Intercity, mehr Plätze in Pendlerzügen: So will die Deutsche Bahn ...

