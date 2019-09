FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ZÖGERLICHER START ERWARTET - Nach vier Gewinntagen in Serie dürfte der Dax am Dienstag mit leichten Verlusten starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,12 Prozent tiefer auf 12 212 Punkte. Alleine seit dem vergangenen Dienstag war der Dax nach dem ersten Etappensieg der Gegner eines ungeordneten EU-Austritts zuletzt um knapp 2,7 Prozent nach oben gerannt. Insgesamt fehlt es dem Aktienmarkt nach dem zuletzt guten Lauf an weiteren Impulsen, wie die in Sichtweite der Rekordstände verharrende Wall Street und gemischte Tendenzen in Asien zeigen.

USA: - WENIG BEWEGUNG NACH ZWEI GEWINNWOCHEN - Die Wall Street hat nach dem guten Lauf der vergangenen beiden Wochen an Schwung verloren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich am Montag nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone aber immerhin noch ins Plus retten, während die anderen wichtigen Börsenbarometer leicht nachgaben. Der in der Vorwoche noch von neuer Hoffnung im Handelskonflikt stark angetriebene Dow schloss 0,14 Prozent höher bei 26 835,51 Punkten.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. An Chinas Festlandsbörsen büßte der CSI 300 zuletzt 0,59 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang Sang leicht um 0,05 Prozent nach. In Japan ging es für den Nikkei 225 hingegen zuletzt um 0,31 Prozent nach oben. Auch an den US-Aktienmärkten war am Vorabend nach zwei Gewinnwochen wenig Bewegung verzeichnet worden. Im Fokus stehen die Zinsentscheidungen in nächster Zeit. Sowohl in den USA als auch in der Eurozone werden Zinssenkungen erwartet.

DAX 12.226,10 0,28%

XDAX 12.226,95 0,36%

EuroSTOXX 50 3.495,02 0,00%

Stoxx50 3.177,01 -0,42%

DJIA 26.835,51 0,14%

S&P 500 2.978,43 -0,01%

NASDAQ 100 7.832,40 -0,26%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,34 -0,04%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1043 -0,04%

USD/Yen 107,41 0,15%

Euro/Yen 118,62 0,11%°

ROHÖL:

Brent 62,78 +0,19 USD

WTI 58,08 +0,23 USD°

/jha/

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0044 2019-09-10/07:32