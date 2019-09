The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000SLB8262 LDSBK.SAAR IHS S.826 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU0925QAE18 BLACKST. HFC 19/30 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US00846UAL52 AGILENT TECH 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA USU0925QAF82 BLACKST. HFC 19/49 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US02665WDC29 AM.HONDA FI. 19/23 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US036752AJ29 ANTHEM 19/25 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833DL15 APPLE 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833DM97 APPLE 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833DN70 APPLE 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833DP29 APPLE 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833DQ02 APPLE 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US191216CL26 COCA-COLA CO 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US191216CM09 COCA-COLA CO 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US254687FL52 WALT DISNEY 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US30034WAB28 EVERGY INC. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US42824CBD02 HEW.PACK.E. 19/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US42824CBE84 HEW.PACK.E. 19/23 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2034075643 ANAGE RENOV. 19/40 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051151962 MUNICIP.FIN. 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS2051471105 EUROFIN.SCIF 19/UND. FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051494222 BRIT.TELECOM 19/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051494495 BRIT.TELECOM 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051670136 BPP EU.HLDG. 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051670300 BPP EU.HLDG. 19/29 MTN BD02 BON EUR N