Fast jede Führungskraft kennt inzwischen die Smart-Formel. Ihr zufolge sollten Ziele spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert sein. Doch leider ist manchen Führungskräften nicht ausreichend bewusst, unter welchen Voraussetzungen sich Ziele überhaupt positiv auf die Leistung auswirken. Entsprechend technokratisch agieren sie beim Führen mit Zielen. Das gefährdet den Erfolg.

Ziele sind mehr als bloße Absichten

Ein Ziel entfaltet seine steuernde Wirkung, wenn ein Mitarbeiter es sich entweder selbst gesetzt hat oder für sich als wichtig akzeptiert. Oft geben Vorgesetzte jedoch das Ziel vor und erachten schon ein Kopfnicken des Mitarbeiters oder das Ausbleiben von Kritik als Zustimmung. Dann ist jedoch Zweifel angebracht, ob er sich schon an die Zielvorgabe gebunden fühlt. Häufig lassen sich Führungskräfte in Zielvereinbarungsgesprächen auch mit Phrasen abspeisen wie: "Ich mache das künftig besser", oder: "Ich gehe aktiver auf Kunden zu." Der Mitarbeiter erklärt also eine Absicht. Mehr nicht!

Ziele entfalten erst eine leistungsfördernde Wirkung, wenn der Mitarbeiter eine konkrete Vorstellung vom angestrebten Handlungsergebnis hat. Führungskräfte sollten also dafür ...

