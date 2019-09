"Investitionen von 1,9 Billionen US-Dollar in die klimatische Widerstandsfähigkeit wird bis 2030 einen Nettogewinn von sieben Billionen generieren."New York - Angesichts der enormen Herausforderungen durch die Klimakrise betont eine neue Studie den wirtschaftlichen Nutzen von Investitionen in Infrastruktur und Landwirtschaft. "Die "Globale Kommission für Anpassung" schätzt, dass Investitionen von 1,9 Billionen US-Dollar in die klimatische Widerstandsfähigkeit bis 2030 einen Nettogewinn von sieben Billionen generieren...

