Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1045 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.Auch gegenüber dem Schweizer Franken bewegt sich der Euro in enger Bandbreite. Aktuell kostet er mit 1,0958 Franken in etwa gleich viel wie am Montagabend (1,0961 Fr.). Der Dollar geht derweil ...

