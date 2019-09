Seit drei Monaten halten die Proteste in Hongkong an. Unter Präsident Xi wird es keine Abspaltung geben. Er will die Stadt in Reih' und Glied aller von ihm autokratisch regierten und überwachten Städte sehen.

Hongkong ist immer noch unter Feuer. Zwar hat die Chief Exekutive der Sonderverwaltungszone ihr umstrittenes Auslieferungsgesetz nun formal zurückgezogen und eine unabhängige Untersuchung der Polizeiaktionen gegen Demonstranten zugesichert. Aber die Demonstranten verlangen mehr. Sie wollen umfassende Reformen, die die ursprünglich bei der Rückgabe Hongkongs an China 1997 zugesicherte Eigenständigkeit verwirklicht. Hongkong besitzt Sonderrechte, die unter anderem Demokratie und eigene Gerichtsbarkeit umfassen. Diese wurden kontinuierlich von Peking eingeschränkt, zuletzt sorgte die Wahl von Carrie Lam Anlass für heftige Proteste, die unter dem Namen Regenschirm-Proteste in die Stadt-Annalen eingingen.

Die Studierenden wehrten sich damals mit aufgespannten Regenschirmen gegen das Tränengas der Polizei. In diesem Protestsommer wurde an einem Nachmittag soviel Tränengas verschossen wie während der gesamten Demonstrationen im Jahr 2014. Das zeigt, wie sehr die Lage eskaliert ist. Ungeachtet der teils gewaltsamen Ausschreitungen demonstrieren in der Stadt Schulkinder und die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gleichermaßen ...

