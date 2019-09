Das ist im Moment die Herausforderung für die typischen deutschen Midcaps, die gestern allesamt zwischen 3 bis 7 % zulegten. Zum Beispiel Heidelberger Druck + 4,5 %, Jungheinrich + 4,5 %, Leoni + 6 %, Washtec + 7 % oder Salzgitter + 3,5 % und so weiter. Der deutsche Markt funktioniert also wie eine Elevator-Börse: Alle sitzen im gleichen Aufzug! Es ist der Anfang. Auf die Einzelheiten kommt es an, bitte jeden Tag entweder AB-Daily oder die wöchentlichen Briefe lesen!



