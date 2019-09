Urban Outfitters - Lifestyle "made in America" feiert ein Comeback!

Bottomfishing

Symbol:ISIN: US9170471026Der Lifestyle Konzern Urban Outfitters aus dem US-amerikanischen Philadelphia betreibt weltweit ca. 650 eigene Stores und beschäftigt 9.600 Mitarbeitern. Das Produktsortiment reicht von Kleidung und Schuhen über Möbel, Dekoartikel bis hin zu Heiratszubehör und Brautkleidern. Mit diesem bunten Produktmix, der in drei verschieden gebrandedeten Retailketten vertrieben wird, konnte im Geschäftsjahr 2019 das Umsatzwachstum weiter hochgehalten und auf 3,9 Mrd. USD gesteigert werden. Aus charttechnischer Sicht wurde der Anteilsschein trotzdem seit August 2018 auf Talfahrt geschickt und verlor in der Spitze mehr als 60 % seines Wertes. Dieser Abverkauf scheint nun beendet zu sein, die Urban Outfitters Aktie konnte mit Überschreiten der Marke von 24 USD den langfristigen Abwärtstrend durch einen Longtrend auf Tagesbasis ablösen, die gleitenden Durchschnitte 20 und 50 zurückerobern und ein erstes Stärkezeichen aussenden.Das Comeback scheint zu glücken und Käufer greifen wieder vermehrt beim Lifestyle Konzern zu. Das Etablieren eines Aufwärtstrends mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs und das Zurückerobern der EMAs werte ich als sehr bullische Zeichen, die eine größere Trendwende einleiten könnten.Die Aktie hält sich nun schon seit 3 Tagen über dem ehemaligen Widerstand von 24 USD. Kann der Anteilsschein jetzt auch noch die Marke von 25 USD überschreiten könnten Anleger einen Einstieg wagen. Ein aggressiver Stopp Loss wäre unter 23,50 USD möglich, eine defensivere Variante stellt das Level von 22 USD dar.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in URBN