Mit der guten Stimmung an den Aktienmärkten musste die Feinunze Gold in der letzten Woche Feder lassen und verlor von ihrem Hoch am Mittwoch bei rund 1.555 US-Dollar gut 50 Dollar. Am Montag zog der Preis für eine Feinunze leicht auf 1.508 Zähler an. Deutlich stärker fielen die Preisrückgänge bei Silber aus - der kleine Bruder des Goldes notiert nach anfänglichen Verlusten am Montag kaum verändert bei 18,19 US-Dollar. EUWAX ...

