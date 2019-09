Österreichs Fondsindustrie verwaltete zum 30. Juni 2019 185,2 Mrd. an Fondsvermögen, was einem Anstieg um 11,5 Mrd. oder 6,6% in den ersten sechs Monaten des Jahres bedeutet; dabei entfielen zum Stichtag 105,0 Mrd. auf Alternative Investmentfonds (AIF), ein Plus von 6,9 Mrd. oder +7,0%, und 80,2 Mrd. auf "Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren" (OGAW), ein Plus von 4,6 Mrd. oder +6,1%. Der Großteil des Anstiegs des Fondsvermögens resultiert dabei aus Kurswertgewinnen, 497 Mio. stammen aus der Zeichnung neuer Fondsanteile (Nettomittelzuflüsse) in diesem Zeitraum. Dies geht aus dem heute veröffentlichten FMA-Bericht "Asset Management im 2.Quartal 2019" hervor. Zum Stichtag 30.6.2019 managten 14 österreichische ...

